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6 травня • оновлено в 23:25
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"Нарешті": дружина колишнього в'язня Мамаєва згадала арешт футболіста

3.4т
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Дружина російського футболіста Павла Мамаєва, який сидів у в'язниці разом з іншим гравцем Олександром Кокоріним, Алана заявила, що його арешт не став для неї несподіванкою.

"Його ж не просто так взяли, до цього йшло. Коли його взяли, я подумала: "Нарешті. А я ж говорила, що треба себе нормально поводити! Догулявся! Сидиш – заслужив". Тоді кожен день у мене був як на війні. Зараз у нас взагалі немає ніяких проблем, ми на карантині один одного не дістаємо", – цитує її слова видання Чемпіонат.

Павло Мамаєв

Павло Мамаєв

Football24.ru

Нагадаємо, у вересні 2019 Павло Мамаєв вийшов на свободу після того, як відбув термін за розбійні напади. Разом з Олександром Кокоріним Павло був визнаний винним у справі про дві бійки в центрі Москви 8 жовтня 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алана Мамаєва показала, як виглядала до пластичних операцій.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Олександр Кокорін Павло Мамаєв
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