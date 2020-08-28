Наречену чемпіона світу, яка виявилася ескортницею, виправдали подруги

Максим Іншаков Роздягальня 23:02, 28.08.2020 Оновлено: 23:23, 28.08.2020

Подруги нареченої чемпіона світу з вільної боротьби Заурбека Сiдакова, яку він вигнав прямо з весілля, прокоментували інформацію про те, що Мадіна нібито працювала в сфері ескорт-послуг.

Знайомі дівчини в інтерв'ю mk.ru назвали звинувачення на її адресу наклепом. За їхніми словами, дівчина була із забезпеченої сім'ї, тому не потребувала грошей і працювала фітнес-тренеркою "виключно для душі".

Водночас кадри, що порочать честь нареченої, були зняті кілька років тому, коли Мадіна зустрічалася з іншим чоловіком. Однак їм довелося розлучитися, оскільки він виявився одружений.

"Але відтоді пройшло кілька років, і Мадіна абсолютно щиро полюбила Заура", – заявила одна з подруг.

Знайомі дівчини вважають, що весілля засмутило дружину колишнього коханого Мадіни, яка могла "добути" ролики в телефоні чоловіка і вичікувала зручний момент для помсти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у розпал торжества Сiдакову і кільком гостям прислали на телефони повідомлення з відеороликами, на яких обраниця спортсмена позує в неналежному вигляді. Після цього наречений схопив наречену за волосся і вигнав із ресторану.

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