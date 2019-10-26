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26 жовтня • оновлено в 20:16
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Наречена Зінченка показала себе топлес

3.6т Читати матеріал російською

Відома телеведуча телеканалу "Футбол" Влада Седан Щеглова, якiй український захисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зробив пропозицію, виклала відверте фото.

На знімку журналістка позує топлес. Фанати в коментарях оцінили такий перфоманс дівчини і завалили її захопленими коментарями.

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

Влада Щеглова

Влада Щеглова

Instagram

НОВОСТИ
"Органи помінялися місцями": Зінченко показав, що витворяє з новою дівчиною

Як повідомляв OBOZREVATEL, Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді. Дівчина зібрала величезну кількість захоплених коментарів фотографіями в купальнику.

8 червня Зінченко відзначився незвичайним вчинком після матчу відбору на Євро-2020 з Сербією. Під час інтерв'ю Саша в прямому ефірі поцілував Владу.

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Особи
Влада Щеглова Олександр Зінченко
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шо за собачья кличка?
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Pooh Vini
Pooh Vini
Тема сисек не раскрыта
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