Наречена Зінченка показала себе топлес

Відома телеведуча телеканалу "Футбол" Влада Седан Щеглова, якiй український захисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зробив пропозицію, виклала відверте фото.
На знімку журналістка позує топлес. Фанати в коментарях оцінили такий перфоманс дівчини і завалили її захопленими коментарями.
Влада Щеглова
Влада Щеглова
Влада Щеглова
Влада Щеглова
Влада Щеглова
Влада Щеглова
Влада Щеглова
Влада Щеглова
Влада Щеглова
Як повідомляв OBOZREVATEL, Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді. Дівчина зібрала величезну кількість захоплених коментарів фотографіями в купальнику.
8 червня Зінченко відзначився незвичайним вчинком після матчу відбору на Євро-2020 з Сербією. Під час інтерв'ю Саша в прямому ефірі поцілував Владу.
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