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18 лютого • оновлено в 22:44
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Наречена Зінченка похвалилася розкішною фігурою на відпочинку

3.4т
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Відома телеведуча телеканалу "Футбол" Влада Седан Щеглова, якій український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зробив пропозицію, похвалилася фото з відпочинку.

Красуня разом із футболістом збірної України проводить свою відпустку в Об'єднаних Арабських Еміратах. На своїй сторінці в Instagram дівчина виклала яскраві знімки, на яких демонструє ідеальну фігуру.

Влада Седан

Влада Седан

@ v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

@ v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

@ v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

@ v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

@ v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

@ v.lada_sedan

Влада Седан

Влада Седан

@ v.lada_sedan

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Наречена Зінченка роздяглася, вітаючи з Новим роком

Як повідомляв OBOZREVATEL, Щеглова викликала справжній фурор в Instagram своїми знімками з відпочинку в Таїланді. Дівчина зібрала величезну кількість захоплених коментарів фотографіями в купальнику.

8 червня Зінченко відзначився незвичайним вчинком після матчу відбору на Євро-2020 з Сербією. Під час інтерв'ю Саша в прямому ефірі поцілував Владу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Влада Щеглова
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