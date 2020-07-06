Наречена Зінченка підкорила фанатів відео в "голлівудському" стилі

Роздягальня 02:00, 7.07.2020

Відома українська журналістка телеканалів "Футбол" і наречена футболіста "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Влада Седан Щеглова порадувала Instagram-шанувальників стильним відео.

На ньому вона граціозно пересувається по даху хмарочоса в модному платті під пісню знаменитої американської виконавиці Біллі Айліш і час від часу спокусливо дивиться в об'єктив.

Підписники засипали Щеглову компліментами, звернувши увагу на її схожість з голлівудською зіркою Марго Роббі та в черговий раз нагадавши Зінченку, як йому пощастило з нареченою.

"Голлівуд", "Які ноги!", "Марго Роббі, це ти?", "Богиня Влада", "Коли будеш у кіно пробиватися?", "З такими кадрами тобі потрібно зніматися в рекламі Коко Шанель", "Як же Сані з тобою пощастило".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Щеглова опублікувала напівоголене фото, вітаючи підписників з Новим роком.

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