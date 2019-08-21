Наречена португальського нападаючого "Ювентуса" Кріштіану Роналду викликала бурхливе обговорення в інтернеті своїм відео.

Модель Джорджина Родрігес знялася в рекламі нижньої білизни бренду Yamamay, який і виклав ролик у своєму Instagram.

"Кожен прекрасний по-своєму, тому любіть себе і любіть інших", – йдеться в підписі до кліпу, в якому Родрігес і інші моделі танцюють у білизні.

У коментарях до ролика рекламну кампанію жорстко розкритикували.

"Це жарт? Я не бачу в цьому відео жодної моделі із зайвою вагою", – обурилася фоловер.

"Мало того, що немає пишних моделей, але і тілесний колір – це не тільки бежевий. У рекламі є дівчина з більш темним кольором шкіри. Тілесна білизна має бути кольору вашої шкіри. Як колір її шкіри представлений у ваших продуктах?" – підтримала її інша.

"Слово "кожен" означає всі тіла? Але я не бачу в рекламі нікого з розміром XS або XXL..." –висловилася третя.

Нагадаємо, що Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес у листопаді минулого року. Пара почала зустрічатися в 2016 році, а через рік іспанська модель подарувала гравцеві збірної Португалії дівчинку.

Після того, як Роналду запідозрили в нетрадиційній сексуальній орієнтації, футболіст відповів усім критикам, з'явившись у Діснейленді з 21-річною моделлю. Пара трималася за руки і на всю розважалася на атракціонах.

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