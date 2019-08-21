Наречена португальського нападаючого "Ювентуса" Кріштіану Роналду викликала бурхливе обговорення в інтернеті своїм відео.
Модель Джорджина Родрігес знялася в рекламі нижньої білизни бренду Yamamay, який і виклав ролик у своєму Instagram.
"Кожен прекрасний по-своєму, тому любіть себе і любіть інших", – йдеться в підписі до кліпу, в якому Родрігес і інші моделі танцюють у білизні.
#Everybody is beautiful in its own way, so love yourself and love others. #Yamamay designed the #NewCollection to embrace all curves and always make you look and feel at your best , like @georginagio and our girls @la_pauselli @greta_zuccarello @demiroxmensah @beckynamgauds . Discover it online and in store.
У коментарях до ролика рекламну кампанію жорстко розкритикували.
"Це жарт? Я не бачу в цьому відео жодної моделі із зайвою вагою", – обурилася фоловер.
"Мало того, що немає пишних моделей, але і тілесний колір – це не тільки бежевий. У рекламі є дівчина з більш темним кольором шкіри. Тілесна білизна має бути кольору вашої шкіри. Як колір її шкіри представлений у ваших продуктах?" – підтримала її інша.
"Слово "кожен" означає всі тіла? Але я не бачу в рекламі нікого з розміром XS або XXL..." –висловилася третя.
Нагадаємо, що Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджині Родрігес у листопаді минулого року. Пара почала зустрічатися в 2016 році, а через рік іспанська модель подарувала гравцеві збірної Португалії дівчинку.
Після того, як Роналду запідозрили в нетрадиційній сексуальній орієнтації, футболіст відповів усім критикам, з'явившись у Діснейленді з 21-річною моделлю. Пара трималася за руки і на всю розважалася на атракціонах.
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!