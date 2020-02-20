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20 лютого • оновлено в 20:31
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Наречена Луніна спокусила мережу провокаційним декольте

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Анастасія Томазова, якій воротар збірної України Андрій Лунін в грудні минулого року зробив пропозицію, захопила мережу своїми спокусливими знімками.

У себе в Instagram 24-річна дніпрянка виклала фото в червоній маєчці, яке підкреслює прекрасні форми красуні. У коментарі шанувальники дівчини не змогли пройти повз цього кадру, заваливши її компліментами.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на це та інші фото красуні.

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Анастасія Томазова

Анастасія Томазова

@ a.nastasica

Новини
Подруга українського воротаря "Реала" вразила Іспанію своїми формами - опубліковані фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня 2020 року український воротар мадридського "Реала" Лунін перейшов в команду другого за силою іспанського дивізіону "Реал Ов'єдо". Андрій захищатиме кольори астурійського клубу до 30 червня 2020 року на правах оренди.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Андрiй Лунiн
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