Наречена Луніна спокусила мережу провокаційним декольте

Анастасія Томазова, якій воротар збірної України Андрій Лунін в грудні минулого року зробив пропозицію, захопила мережу своїми спокусливими знімками.

У себе в Instagram 24-річна дніпрянка виклала фото в червоній маєчці, яке підкреслює прекрасні форми красуні. У коментарі шанувальники дівчини не змогли пройти повз цього кадру, заваливши її компліментами.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на це та інші фото красуні.

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Анастасія Томазова @ a.nastasica

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 січня 2020 року український воротар мадридського "Реала" Лунін перейшов в команду другого за силою іспанського дивізіону "Реал Ов'єдо". Андрій захищатиме кольори астурійського клубу до 30 червня 2020 року на правах оренди.

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