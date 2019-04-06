Наречена лідера "Динамо" вирушила голою лікуватися від похмілля - фото 18+

Наречена словенського легіонера київського "Динамо" Беньяміна Вербича серйозно здивувала своїх фоловерiв в Instagram, виявившись любителькою голого купання.

Датська дизайнерка Марі Амелі Бокел сфотографувалася в той момент, коли входила у водойму повністю оголеною.

"Кращий засіб від похмілля", - підписала кадр дівчина.

Марі Амелі Бокел Instagram

Марі Амелі Бокел Instagram

Марі Амелі Бокел Instagram

Марі Амелі Бокел Instagram

Марі Амелі Бокел Instagram

Марі Амелі Бокел Instagram

Марі Амелі Бокел Instagram

Марі Амелі Бокел Instagram

Марі Амелі Бокел Instagram

Марі Амелі Бокел Instagram

Марі Амелі Бокел Instagram

Марі Амелі Бокел Instagram

Марі Амелі Бокел Instagram

Нагадаємо, що Вербич підписав контракт з "Динамо" в грудні 2017-го. Договір між 24-річним футболістом і київським клубом укладено на п'ять років.

3 квітня Беньямін прийняв участь в грі з "Зорею", яка завершилася фантастичною перемогою з рахунком 3:2.

Раніше в мережі показали особисті фотографії нареченої словенця.

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