Наречена гравця збірної України Максима Пустозвонова похвалилася розкішною фігурою в купальнику

Максим Богданов роздягальня 15:27, 30.05.2020 Оновлено: 15:27, 30.05.2020

Наречена баскетболіста збірної України Максима Пустозвонова Лана Кауфман похвалилася фотографією з пляжу.

На знімку чудова українка відображена в чорному купальнику, який спокусливо підкреслює її розкішні груди.

Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf

"Відкрили сезон! Вода +15 і трохи обпікає, а повітря - припікає. Але як же добре", – підписала знімок дівчина.

38-річна Лана є професійною художницею. Бере участь в експозиціях в Нью-Йорку і Римі, проводить персональні виставки в Києві і по всій Україні, виховує трьох дітей і піклується про екологію.

Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf
Лана Кауфман
@lankaf

Нагадаємо, що Пустозвонов в квітні цього року в Палаці спорту в Києві зробив пропозицію Лані, після чого вона стала об'єктом пильної уваги фанатів.

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Спорт роздягальня

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