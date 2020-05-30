Наречена гравця збірної України Максима Пустозвонова похвалилася розкішною фігурою в купальнику
Наречена баскетболіста збірної України Максима Пустозвонова Лана Кауфман похвалилася фотографією з пляжу.
На знімку чудова українка відображена в чорному купальнику, який спокусливо підкреслює її розкішні груди.
"Відкрили сезон! Вода +15 і трохи обпікає, а повітря - припікає. Але як же добре", – підписала знімок дівчина.
38-річна Лана є професійною художницею. Бере участь в експозиціях в Нью-Йорку і Римі, проводить персональні виставки в Києві і по всій Україні, виховує трьох дітей і піклується про екологію.
Нагадаємо, що Пустозвонов в квітні цього року в Палаці спорту в Києві зробив пропозицію Лані, після чого вона стала об'єктом пильної уваги фанатів.