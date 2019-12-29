Наречена гравця "Шахтаря" знялася голою і вразила неймовірними формами

Наречена футболіста "Шахтаря", який виступає в оренді в угорському "Ференцварошi", Олександра Зубкова викликала справжній фурор в Instagram, виклавши свої оголені фото з відпочинку.

У кадрі струнка і засмагла Анна ніжиться на пляжі на Мальдівах. Красуня лише злегка прикрита білосніжною ковдрою.

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

У коментарях прихильники дівчата не змогли пройти повз таку красу, заваливши українку тонною захоплених коментарів.

Відзначимо, що Аня свого часу закінчила харківський Національний фармацевтичний університет (НФаУ) і зараз працює лікарем в лабораторії.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися іншими фотографіями нашою співвітчизниці.

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова Instagram.com/mademoiselle.anna

Відзначимо, що це не перший раз, коли Анна вражає мережу розкішними формами. Раніше в соціальній мережі дівчина викликала захват гарячими фото в бікіні з відпочинку в різних частинах світу.

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