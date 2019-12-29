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29 грудня • оновлено в 15:01
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Наречена гравця "Шахтаря" знялася голою і вразила неймовірними формами

6.9т
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Наречена футболіста "Шахтаря", який виступає в оренді в угорському "Ференцварошi", Олександра Зубкова викликала справжній фурор в Instagram, виклавши свої оголені фото з відпочинку.

У кадрі струнка і засмагла Анна ніжиться на пляжі на Мальдівах. Красуня лише злегка прикрита білосніжною ковдрою.

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

У коментарях прихильники дівчата не змогли пройти повз таку красу, заваливши українку тонною захоплених коментарів.

Відзначимо, що Аня свого часу закінчила харківський Національний фармацевтичний університет (НФаУ) і зараз працює лікарем в лабораторії.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися іншими фотографіями нашою співвітчизниці.

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

Анна Зубкова

Анна Зубкова

Instagram.com/mademoiselle.anna

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Популярна спортсменка зняла свій секс з подругою: фото потрапили в мережу

Відзначимо, що це не перший раз, коли Анна вражає мережу розкішними формами. Раніше в соціальній мережі дівчина викликала захват гарячими фото в бікіні з відпочинку в різних частинах світу.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Зубков
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Я если бы меня невеста на весь мир размахивала сиськами и снималась голой я бы её нафиг выгнал))))так только шл.хи делают))))нормальная женщина так не делает)))))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну что поздравляю Зубкова его невеста шлюха)))))))))))
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Я вам не как-либо что, а что-либо как!
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