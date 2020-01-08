Головна Новини
8 січня • оновлено в 20:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Наречена гравця "Шахтаря" роздяглася на пляжі, вразивши розмірами бюсту

4.3т
Читати матеріал російською

Наречена футболіста "Шахтаря" Олександра Зубкова, який виступає в оренді в угорському "Ференцварошi", викликала бурхливе захоплення у шанувальників, показавши свої розкішні фото з відпочинку.

У кадрі струнка і засмагла Анна в маленькому купальнику ніжиться на білосніжному піску Мальдів.

Анна і Саша

Анна і Саша

@ mademoiselle.anna

Анна

Анна

@ mademoiselle.anna

Анна

Анна

@ mademoiselle.anna

Анна

Анна

@ mademoiselle.anna

Анна

Анна

@ mademoiselle.anna

Анна

Анна

@ mademoiselle.anna

У коментарях користувачі захоплюються формами дівчини.

"Це ж треба мати такий "божий дар". І все своє. Ви унікальна!", "Краса-то яка. Шикарний вид. Симпатична і мила русалочка на тлі морського узбережжя", "Вибухова жіночність", "Нереальна краса", - пишуть користувачі під знімком.

Новини
Наречена гравця "Шахтаря" знялася голою і вразила неймовірними формами

Відзначимо, що це не перший раз, коли Анна вражає мережу розкішними формами. Раніше в соціальній мережі дівчина викликала захват гарячими фото в бікіні з відпочинку в різних частинах світу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Олександр Зубков
Місце
Мальдіви
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
20
11
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Шкурка обыкновенная
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Korn Val
Korn Val
сиська больше головы а попа больше чем у кобылы зад. и ЭТО - идеал современной женской красоты? похоже что у мужчин кроме члена ничего не осталось
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
Korn Val, ну у кого-то он все еще есть и это неплохо)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гоша Злой
Гоша Злой
респект Зубкову за выбор)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги