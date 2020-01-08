Наречена гравця "Шахтаря" роздяглася на пляжі, вразивши розмірами бюсту

Наречена футболіста "Шахтаря" Олександра Зубкова, який виступає в оренді в угорському "Ференцварошi", викликала бурхливе захоплення у шанувальників, показавши свої розкішні фото з відпочинку.

У кадрі струнка і засмагла Анна в маленькому купальнику ніжиться на білосніжному піску Мальдів.

Анна і Саша @ mademoiselle.anna

Анна @ mademoiselle.anna

Анна @ mademoiselle.anna

Анна @ mademoiselle.anna

Анна @ mademoiselle.anna

Анна @ mademoiselle.anna

У коментарях користувачі захоплюються формами дівчини.

"Це ж треба мати такий "божий дар". І все своє. Ви унікальна!", "Краса-то яка. Шикарний вид. Симпатична і мила русалочка на тлі морського узбережжя", "Вибухова жіночність", "Нереальна краса", - пишуть користувачі під знімком.

Відзначимо, що це не перший раз, коли Анна вражає мережу розкішними формами. Раніше в соціальній мережі дівчина викликала захват гарячими фото в бікіні з відпочинку в різних частинах світу.

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