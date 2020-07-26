Наречена футболіста збірної України виклала гаряче фото в бікіні

Максим Іншаков Роздягальня 17:05, 26.07.2020 Оновлено: 18:23, 26.07.2020

Дівчина півзахисника київського "Динамо" і молодіжної збірної України Богдана Лєднєва, який зараз виступає за "Зорю" на правах оренди, похвалилася знімками зі свого відпочинку в Туреччині.

У себе в Instagram Маша Рева виклала фотографію в мінімалістичному купальнику. Шанувальники красуні не змогли пройти повз, заваливши її захопленими коментарями.

Маша Рева
Instagram Маші Реви

"Красуня", "Вогонь", "Боба", – написали користувачі. Багато просто залишили смайли з вогнем і серцями.

коментарі
Instagram Маші Реви
Маша Рева в чорному топіку
Instagram Маші Реви
Маша Рева на гойдалки
Instagram Маші Реви
Маша Рева з розпущеним волоссям
Instagram Маші Реви
Маша Рева в стильному вбранні
Instagram Маші Реви
Маша Рева ввечері
Instagram Маші Реви

Раніше Марія поділилася з пiдписниками вогненним знімком в напівпрозорому вбранні. На фото на ній надітий чорний купальник в сіточку, який дозволяє частково розглянути її груди.

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