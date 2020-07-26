Наречена футболіста збірної України виклала гаряче фото в бікіні

Дівчина півзахисника київського "Динамо" і молодіжної збірної України Богдана Лєднєва, який зараз виступає за "Зорю" на правах оренди, похвалилася знімками зі свого відпочинку в Туреччині.

У себе в Instagram Маша Рева виклала фотографію в мінімалістичному купальнику. Шанувальники красуні не змогли пройти повз, заваливши її захопленими коментарями.

Маша Рева Instagram Маші Реви

"Красуня", "Вогонь", "Боба", – написали користувачі. Багато просто залишили смайли з вогнем і серцями.

коментарі Instagram Маші Реви

Маша Рева в чорному топіку Instagram Маші Реви

Маша Рева на гойдалки Instagram Маші Реви

Маша Рева з розпущеним волоссям Instagram Маші Реви

Маша Рева в стильному вбранні Instagram Маші Реви

Маша Рева ввечері Instagram Маші Реви

Раніше Марія поділилася з пiдписниками вогненним знімком в напівпрозорому вбранні. На фото на ній надітий чорний купальник в сіточку, який дозволяє частково розглянути її груди.