Напівроздягнена Левченко похвалилася формою на карантині

Знаменита українська легкоатлетка Юлія Левченко під час вимушеного карантину намагається тримати себе в формі.

У себе в Instagram 22-річна стрибунка у висоту відповіла на кілька запитань пiдписникiв, які стосувалися її зовнішніх даних.

Киянка розповіла, що важить в середньому 60 кг при зрості 182 см, опублікувавши фото в спокусливому вбранні.

Юлія Левченко @levchenkou

Юлія Левченко @levchenkou

Юлія Левченко @levchenkou

Юлія Левченко @levchenkou

Раніше Левченко, показала, чим займається під час карантину, щоб зберегти себе в тонусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.

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