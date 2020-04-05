Напівроздягнена Левченко похвалилася формою на карантині

Знаменита українська легкоатлетка Юлія Левченко під час вимушеного карантину намагається тримати себе в формі.
У себе в Instagram 22-річна стрибунка у висоту відповіла на кілька запитань пiдписникiв, які стосувалися її зовнішніх даних.
Киянка розповіла, що важить в середньому 60 кг при зрості 182 см, опублікувавши фото в спокусливому вбранні.
Юлія Левченко
@levchenkou
Юлія Левченко
@levchenkou
Юлія Левченко
@levchenkou
Юлія Левченко
@levchenkou
Раніше Левченко, показала, чим займається під час карантину, щоб зберегти себе в тонусі.
Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.
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