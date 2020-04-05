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5 квітня • оновлено в 21:45
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Напівроздягнена Левченко похвалилася формою на карантині

2.4т
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Знаменита українська легкоатлетка Юлія Левченко під час вимушеного карантину намагається тримати себе в формі.

У себе в Instagram 22-річна стрибунка у висоту відповіла на кілька запитань пiдписникiв, які стосувалися її зовнішніх даних.

Киянка розповіла, що важить в середньому 60 кг при зрості 182 см, опублікувавши фото в спокусливому вбранні.

Юлія Левченко

Юлія Левченко

@levchenkou

Юлія Левченко

Юлія Левченко

@levchenkou

Юлія Левченко

Юлія Левченко

@levchenkou

Юлія Левченко

Юлія Левченко

@levchenkou

Раніше Левченко, показала, чим займається під час карантину, щоб зберегти себе в тонусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL 12 серпня Левченко завоювала золоту медаль на командному чемпіонаті Європи в Бидгощі (Польща). Спортсменці підкорилася планка 197 сантиметрів.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Юлія Левченко
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Спорт роздягальня

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