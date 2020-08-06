Нападник "Динамо" одружився. Розкішні фото нареченої

Максим Іншаков Роздягальня 20:29, 6.08.2020 Оновлено: 20:40, 6.08.2020

Футболіст київського "Динамо" Назарій Русин одружився на своїй дівчині Марії. Урочиста церемонія пройшла в одному з розважальних комплексiв під Києвом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися розкішними фотографіями нареченої.

Назарій і Марія Русини
Tribuna.com
Назарій і Марія Русини на білому тлі
Tribuna.com
Марія Русина крупним планом
Tribuna.com
Марія Русина у весільній сукні
Tribuna.com
Марія Русина з букетом
Tribuna.com
Марія Русина з букетом і в сукнi
Tribuna.com
Марія Русина разом з Назарієм
Tribuna.com
Марія Русина позує
Tribuna.com
Марія Русина в ефектнiй білiй сукні
Tribuna.com
Марія Русина на чорно-білій стильнiй фотографії
Tribuna.com
Марія Русина робить селфі
Tribuna.com
Весільна церемонія
Tribuna.com
Марія Русина поправляє волосся
Tribuna.com
Марія і Назарій Русини
Tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо", залишившись без провідного форварда Артема Бесєдіна, тут же вжило заходів. 5 березня був підписаний довгостроковий контракт з Русіним.

За інформацією пресслужби "Динамо", нова угода з 21-річним футболістом було підписано на п'ять років – до 28 лютого 2025 року.

Минулий сезон Назарій провів на правах оренди в луганській "Зорі".

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