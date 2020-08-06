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Нападник "Динамо" одружився. Розкішні фото нареченої

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
2,5 т.
Марія Русина

Назарій Русин одружився на Марії.

Футболіст київського "Динамо" Назарій Русин одружився на своїй дівчині Марії. Урочиста церемонія пройшла в одному з розважальних комплексiв під Києвом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися розкішними фотографіями нареченої.

Назарій і Марія Русини

Назарій і Марія Русини Tribuna.com

Назарій і Марія Русини на білому тлі

Назарій і Марія Русини на білому тлі Tribuna.com

Марія Русина крупним планом

Марія Русина крупним планом Tribuna.com

Марія Русина у весільній сукні

Марія Русина у весільній сукні Tribuna.com

Марія Русина з букетом

Марія Русина з букетом Tribuna.com

Марія Русина з букетом і в сукнi

Марія Русина з букетом і в сукнi Tribuna.com

Марія Русина разом з Назарієм

Марія Русина разом з Назарієм Tribuna.com

Марія Русина позує

Марія Русина позує Tribuna.com

Марія Русина в ефектнiй білiй сукні

Марія Русина в ефектнiй білiй сукні Tribuna.com

Марія Русина на чорно-білій стильнiй фотографії

Марія Русина на чорно-білій стильнiй фотографії Tribuna.com

Марія Русина робить селфі

Марія Русина робить селфі Tribuna.com

Весільна церемонія

Весільна церемонія Tribuna.com

Марія Русина поправляє волосся

Марія Русина поправляє волосся Tribuna.com

Марія і Назарій Русини

Марія і Назарій Русини Tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо", залишившись без провідного форварда Артема Бесєдіна, тут же вжило заходів. 5 березня був підписаний довгостроковий контракт з Русіним.

За інформацією пресслужби "Динамо", нова угода з 21-річним футболістом було підписано на п'ять років – до 28 лютого 2025 року.

Минулий сезон Назарій провів на правах оренди в луганській "Зорі".

Назарiй Русин
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