Нападник "Динамо" одружився. Розкішні фото нареченої

Футболіст київського "Динамо" Назарій Русин одружився на своїй дівчині Марії. Урочиста церемонія пройшла в одному з розважальних комплексiв під Києвом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися розкішними фотографіями нареченої.

Назарій і Марія Русини Tribuna.com

Назарій і Марія Русини на білому тлі Tribuna.com

Марія Русина крупним планом Tribuna.com

Марія Русина у весільній сукні Tribuna.com

Марія Русина з букетом Tribuna.com

Марія Русина з букетом і в сукнi Tribuna.com

Марія Русина разом з Назарієм Tribuna.com

Марія Русина позує Tribuna.com

Марія Русина в ефектнiй білiй сукні Tribuna.com

Марія Русина на чорно-білій стильнiй фотографії Tribuna.com

Марія Русина робить селфі Tribuna.com

Весільна церемонія Tribuna.com

Марія Русина поправляє волосся Tribuna.com

Марія і Назарій Русини Tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо", залишившись без провідного форварда Артема Бесєдіна, тут же вжило заходів. 5 березня був підписаний довгостроковий контракт з Русіним.

За інформацією пресслужби "Динамо", нова угода з 21-річним футболістом було підписано на п'ять років – до 28 лютого 2025 року.

Минулий сезон Назарій провів на правах оренди в луганській "Зорі".