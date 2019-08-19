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Намагалися вбити: скандал із Кокоріним і Мамаєвим отримав моторошне продовження

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Свідок у справі російських футболістів Олександра Кокоріна та Павла Мамаєва Катерина Боброва заявила, що її хотіли вбити через скандал довкола спортсменів.

Саме замахом назвала дівчина своє падіння з балкона одного з празьких готелів у травні нинішнього року, пише Telegram-канал "Baza". За словами Катерини, її хотіли вбити після суперечки, яка почалася, коли та категорично відмовилася обговорювати неприємну для неї тему інциденту з Кокоріним і Мамаєвим.

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Катерина Бобкова

Катерина Бобкова

Instagram Катерини Бобкової

Як стверджує дівчина, російські лікарі розповіли, що, судячи з травм, її спочатку оглушили ударом по голові і тільки після цього вона впала з балкона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

  • 8 жовтня 2018-го Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін ударив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

  • Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

  • Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

  • 6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

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Особи
Олександр Кокорін Павло Мамаєв
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