"Налаштований миритися": втік футболіст збірної України в Росії висловився про Зеленського

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Іван Ордець висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський зацікавлений в прямих переговорах з Володимиром Путіним.

За словами захисника, який влітку перебрався в московське "Динамо", він буквально вболівав за нинішнього главу держави під час президентської кампанії.

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Іван Ордець Instagram Івана Ордець

"Зеленський відкрито закликає до діалогу, вони зідзвонюються. Порошенко, наскільки я чув, навіть не хотів з Путіним мати справи. А новий президент налаштований миритися. На вибори не ходив. Не спеціально, так вийшло, були плани. Але вболівав за Зеленського і відсотків на 90 відчував, що він стане президентом. Він і переміг Порошенказ великим відривом. Зеленський знімає депутатів з посад, щось робить, намагається змінити уряд і країну. Зеленський їздить по містах, йде на контакт, дивиться, хто і де чим дихає. Люди його підтримують", – цитує Ордець sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний український тренер Мирон Маркевич різко засудив українських футболістів, які під час війни з Росією погоджуються виступати за клуби з РФ.

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