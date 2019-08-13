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"Налаштований миритися": втік футболіст збірної України в Росії висловився про Зеленського

2.4т Читати матеріал російською

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Іван Ордець висловив упевненість, що президент України Володимир Зеленський зацікавлений в прямих переговорах з Володимиром Путіним.

За словами захисника, який влітку перебрався в московське "Динамо", він буквально вболівав за нинішнього главу держави під час президентської кампанії.

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Іван Ордець

Іван Ордець

Instagram Івана Ордець

"Зеленський відкрито закликає до діалогу, вони зідзвонюються. Порошенко, наскільки я чув, навіть не хотів з Путіним мати справи. А новий президент налаштований миритися. На вибори не ходив. Не спеціально, так вийшло, були плани. Але вболівав за Зеленського і відсотків на 90 відчував, що він стане президентом. Він і переміг Порошенказ великим відривом. Зеленський знімає депутатів з посад, щось робить, намагається змінити уряд і країну. Зеленський їздить по містах, йде на контакт, дивиться, хто і де чим дихає. Люди його підтримують", – цитує Ордець sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний український тренер Мирон Маркевич різко засудив українських футболістів, які під час війни з Росією погоджуються виступати за клуби з РФ.

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Особи
Іван Ордець Володимир Зеленський Володимир Путін
Теги
ФК Шахтар збірна України з футболу Динамо Москва
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Исаев Максим
Исаев Максим
"...которые во время войны с Россией..." У нас, в Москве, никто не слышал, что Украина нам войну объявила... Никаких мобилизаций... Патрули военные по улицам не ходють... Вы не могли бы про это поподробнее?
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Исаев Максим, интересно, а ты знаешь сколько русских в украинских тюрьмах за терроризм сидят? И это не придуманные статьи, как у Сенцова, а реальные бандиты взятые с оружием.
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Что это за великий футболист которого никто не знает, и зачем нам надо знать о его розовых соплях. Лишить граждансива пусть сидит в рашке- говняшке .
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филипп филипыч
филипп филипыч
статья построена так что создается впечатление что мириться это что то очень гнусное и плохое.
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