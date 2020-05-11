"Накачай дупу": легенда ММА розповів про відносини з Канделакі

Олександр Чеканов роздягальня 22:32, 11.05.2020

Легенда російських змішаних єдиноборств (ММА) Олег Тактаров оригінально висловився про свої стосунки з генеральним продюсером телеканалу "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

За словами спортсмена, він порадив журналістці зайнятися в тренажерному залі, щоб попрацювати над своєю формою.

Тіна Канделакі
instagram / tina_kandelaki

"Канделакі? Нормальна дівчина. Я їй якось допоміг, до речі. Сказав: "Накачай дупу". І у неї все пішло. Гаряченького? Не знаю, я думаю, що навпаки. Дівкам – качати дупу. З накаченою дупою у вас буде прекрасне життя і все вийде! Повірте Тактарову, у вас все налагодиться! Дупа – всьому голова!" – наводить слова Тактарова "Спорт-Експрес".

Як повідомляється OBOZREVATEL, легенда ММА Олег Тактаров, який "поховав" Ємельяненка, розповів про ставлення до Кадирова.

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