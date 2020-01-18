Найзнаменитіша фітнес-модель знялася повністю голою

Венесуельська спортсменка Мішель Левін, на сторінку якої в Instagram підписано понад 13.5 млн чоловік, порадувала фанатів відвертою фотосесією
33-річна красуня виклала у себе в Twitter фотографії, на яких позує абсолютно оголеною. Шанувальники спортсменки відреагували на такий подарунок величезною кількістю захоплених коментарів.
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Мішель Левін
@michelle_lewin
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Левін похвалилася свіжими фотографіями свого дозвілля. У кадрі засмагла і умиротворена венесуелка позує в білизні.
Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!