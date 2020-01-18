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18 січня • оновлено в 11:59
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Найзнаменитіша фітнес-модель знялася повністю голою

5.2т
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Венесуельська спортсменка Мішель Левін, на сторінку якої в Instagram підписано понад 13.5 млн чоловік, порадувала фанатів відвертою фотосесією

33-річна красуня виклала у себе в Twitter фотографії, на яких позує абсолютно оголеною. Шанувальники спортсменки відреагували на такий подарунок величезною кількістю захоплених коментарів.

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Мішель Левін

Мішель Левін

@michelle_lewin

Новини
Найвідомішій фітнес-моделі світу ледь не відкусили дупу — відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Левін похвалилася свіжими фотографіями свого дозвілля. У кадрі засмагла і умиротворена венесуелка позує в білизні.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Мішель Левін
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Личико класс, в моем вкусе)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сиськи силикон а так ничего в сауну взятьне стыдно))))))))
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