Найсексуальнішу ведучу в світі штовхнули в ефірі заради ЧС-2018: відеофакт

Мексиканська телеведуча прогнозу погоди Янет Гарсія, яка в 2016 році була визнана найсексуальнiшим синоптиком в світі, стала учасницею незвичайного ритуалу. Журналістку штовхнули під п'яту точку в прямому ефірі розважальної передачі.

Після того, як Янет спільно з ведучим представила футбольний прогноз погоди, в студії зайшов гість і запропонував для фарту збірної Мексики на ЧС-2018 вдарити один одного ногою під зад.

Чоловіки не відмовили собі в задоволенні прикластися до сідниць красуні.

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Янет Гарсія Instagram

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що голі знімки відомої спортивної ведучоi виявилися в інтернеті.