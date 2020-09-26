Найсексуальніша спортсменка в світі стала тренером в "Боруссії"

Німецька легкоатлетка Аліса Шмідт, що спеціалізується на бігу на середні дистанції, на деякий час стала тренером з фізпідготовки в дортмундськiй "Боруссії".

Шмідт була запрошена в тренувальний комплекс клубу, де вона провела з зірками Дортмунда власне тренування.

Вона виконала серію випадів і розтяжок разом з Томасом Мьоньє, Феліксом Пасслаком, а також швейцарцем Мануелем Аканджі.

Потім Шмідт разом з 31-річним Матсом Хуммельсом пробігла 400 метрів, в якому легко обійшла центрального захисника.

Захеканий Хуммельс сказав: "Я дійсно недооцінив її".

Шмідт стала популярною ще на юніорському рівні, коли допомогла Німеччині завоювати "срібло" в естафеті 4x400 на чемпіонаті Європи з легкої атлетики U-20.

Потім Шмідт продовжила свій успіх, допомагаючи національному квартету завоювати "бронзу" чемпіонату Європи U-23 років в естафеті 4x400.

Красива зовнішність блондинки привела до того, що австралійський журнал Busted Coverage назвав її "Найсексуальнішою спортсменкою у світі".