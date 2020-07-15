Найсексуальніша спортсменка світу надихнула пiдписників своїм фото
Німецька бігунка Аліса Шмідт надихнула своїх шанувальників постом в Instagram про важливість дотримання гігієнічних норм для протидії коронавірусу.
Спортсменка додала, що компанія PUMA пожертвувала 100 тисяч доларів на боротьбу з хворобою.
"Я мрію об'єднатися з тисячами спортсменів з усіх видів спорту та країн під час Олімпійських ігор. Ця мрія була відкладена COVID-19, і всі міжнародні змагання були скасовані. Ми, спортсмени, повинні дотримуватися правил гігієни і піклуватися про те, щоб ми всі залишалися в безпеці", – написала дівчина.
Фоловери прийшли в захват і від фотографії спортсменки, і від призову.
"Ти – найкраща мотивація займатися спортом!" "Щоразу, коли дивлюся на твої фотографії, у мене перехоплює подих", – написали користувачі в коментарях.
OBOZREVATEL пропонує подивитися і на інші фотографії спортсменки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмідт повернулася до тренувань у залі після ізоляції, викликаної пандемією коронавiрусу і показала, як вона виглядає.
У листопаді минулого року 21-річна Шмідт була визнана найсексуальнішою спортсменкою світу за версією ЗМІ. Цей титул їй присвоїло австралійське видання Busted Coverage, яке провело відповідне опитування.