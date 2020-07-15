Найсексуальніша спортсменка світу надихнула пiдписників своїм фото

Максим Іншаков Роздягальня 18:57, 15.07.2020 Оновлено: 19:30, 15.07.2020

Німецька бігунка Аліса Шмідт надихнула своїх шанувальників постом в Instagram про важливість дотримання гігієнічних норм для протидії коронавірусу.

Спортсменка додала, що компанія PUMA пожертвувала 100 тисяч доларів на боротьбу з хворобою.

"Я мрію об'єднатися з тисячами спортсменів з усіх видів спорту та країн під час Олімпійських ігор. Ця мрія була відкладена COVID-19, і всі міжнародні змагання були скасовані. Ми, спортсмени, повинні дотримуватися правил гігієни і піклуватися про те, щоб ми всі залишалися в безпеці", – написала дівчина.

Аліса Шмідт закликала дотримуватися гігієни
Instagram Аліси Шмідт

Фоловери прийшли в захват і від фотографії спортсменки, і від призову.

"Ти – найкраща мотивація займатися спортом!" "Щоразу, коли дивлюся на твої фотографії, у мене перехоплює подих", – написали користувачі в коментарях.

OBOZREVATEL пропонує подивитися і на інші фотографії спортсменки.

Аліса Шмідт за комп'ютером
Instagram Аліси Шмідт
Аліса Шмідт з довгим волоссям
Instagram Аліси Шмідт
Аліса Шмідт у спідниці
Instagram Аліси Шмідт
Аліса Шмідт на тлі стіни
Instagram Аліси Шмідт
Аліса Шмідт на біговій доріжці з рожевою сумкою
Instagram Аліси Шмідт
Аліса Шмідт в білій футболці
Instagram Аліси Шмідт
Аліса Шмідт позує в профіль
Instagram Аліси Шмідт
Аліса Шмід позує в кросівках і шортах
Instagram Аліси Шмідт
Аліса Шмідт позує в профіль
Instagram Аліси Шмідт
Аліса Шмідт на біговій доріжці босоніж
Instagram Аліси Шмідт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шмідт повернулася до тренувань у залі після ізоляції, викликаної пандемією коронавiрусу і показала, як вона виглядає.

У листопаді минулого року 21-річна Шмідт була визнана найсексуальнішою спортсменкою світу за версією ЗМІ. Цей титул їй присвоїло австралійське видання Busted Coverage, яке провело відповідне опитування.

Коментувати
Спорт Роздягальня

Дивіться також

В ООС розкрили подробиці розстрілу евакуаційної групи: першим вогонь на себе прийняв сержант. Відео

Названо ім'я військового медика, який загинув у засідці окупантів на Донбасі. Фото

Мовний омбудсмен виступив проти законопроєкту Бужанського про русифікацію освіти

В Україні карантин будуть продовжувати ще багато разів, а пандемія затягнеться на два роки: чого чекати

Терористи повернули ЗСУ тіло загиблого воїна