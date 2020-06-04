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4 червня • оновлено в 22:29
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Найсексуальніша спортсменка світу Аліса Шмідт похвалилася фото після ізоляції

2.6т
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Німецька бігунка Аліса Шмідт повернулася до тренувань у залі після ізоляції, викликаної пандемією коронавiрусу.

21-річна бігунка написала, що позаймалася в фітнес-клубі вперше за довгий час.

3 травня Шмідт відновила тренування на стадіоні після ослаблення в Німеччині карантину. Вона зізналася, що щаслива повернутися до вуличних занять.

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

Аліса Шмідт

Аліса Шмідт

@alicasmd

У листопаді минулого року 21-річна Шмідт була визнана найсексуальнішою спортсменкою світу за версією ЗМІ. Цей титул їй присвоїло австралійське видання Busted Coverage, яке провело відповідне опитування.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Алiса Шмiдт
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Спорт роздягальня

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