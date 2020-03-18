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18 березня • оновлено в 05:04
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Найсексуальніша серфінгістка світу роздяглася на пляжі: опубліковані фото

1.6т
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Американська професійна серфінгістка і модель Алана Бланшар здобула популярність не тільки завдяки своїм спортивним досягненням, а й після публікації гарячих фото в Instagram.

У 2013 році вона почала зустрічатися з одним із найкращих молодих серфінгістів світу Джеком Фрістоуном, а у 2017 році пара оголосила про те, що вони чекають дитину.

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

На рахунку Бланшар декілька перемог на престижних турнірах із серфінгу, які проходили на гавайських островах і в Іспанії.

У 2014 році вона зайняла 65-е місце в списку "100 найсексуальніших жінок світу" за версією журналу FHM, а на її Instagram підписалися 1,8 мільйона осіб. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно поглянути на Бланшар і оцінити її красу.

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Алана Бланшар

Алана Бланшар

@alanarblanchard

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита американська серфінігістка Лейка Пітерсон порадувала своїх фанатів відвертою фотосесією для журналу ESPN Body Issuе 2019.

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Тема
віндсерфінг
Місце
США
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