Найсексуальніша серфінгістка світу роздяглася на пляжі: опубліковані фото

Американська професійна серфінгістка і модель Алана Бланшар здобула популярність не тільки завдяки своїм спортивним досягненням, а й після публікації гарячих фото в Instagram.

У 2013 році вона почала зустрічатися з одним із найкращих молодих серфінгістів світу Джеком Фрістоуном, а у 2017 році пара оголосила про те, що вони чекають дитину.

Алана Бланшар @alanarblanchard

На рахунку Бланшар декілька перемог на престижних турнірах із серфінгу, які проходили на гавайських островах і в Іспанії.

У 2014 році вона зайняла 65-е місце в списку "100 найсексуальніших жінок світу" за версією журналу FHM, а на її Instagram підписалися 1,8 мільйона осіб. OBOZREVATEL пропонує вам самостійно поглянути на Бланшар і оцінити її красу.

Алана Бланшар @alanarblanchard

Алана Бланшар @alanarblanchard

Алана Бланшар @alanarblanchard

Алана Бланшар @alanarblanchard

Алана Бланшар @alanarblanchard

Алана Бланшар @alanarblanchard

Алана Бланшар @alanarblanchard

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита американська серфінігістка Лейка Пітерсон порадувала своїх фанатів відвертою фотосесією для журналу ESPN Body Issuе 2019.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!