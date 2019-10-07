Найкрасивіші спортсменки України: рейтинг OBOZREVATEL – голосування

Українські спортсменки не лише завойовують високі призові місця на світових спортивних майданчиках, а й підкорюють серця вболівальників своєю вродою.
Ми вирішили запустити на сайті голосування, де кожен читач зможе віддати свій голос за найулюбленішу спортсменку.
До нашого списку увійшли сім дівчат:
Еліна Світоліна, теніс, 25 років, півфіналістка US Open-2019
Даяна Ястремська, теніс, 19 років, переможниця юніорського Wimbledon-2016
Юлія Левченко, легка атлетика, 21 рік, переможниця молодіжного ЧЄ
Дар'я Білодід, дзюдо, 18 років, наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо
Ольга Харлан, фехтування, 29 років, чемпіонка Олімпіади-2008
Юлія Журавок, біатлон, 24 роки, чемпіонка Європи-2018
Анна Волошина, синхронне плавання, 27 років, дворазова чемпіонка Європи
Як повідомляв OBOZREVATEL, відома українська спортсменка Наталія Піроженко знялася напівоголеною в окупованому Криму.
Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!