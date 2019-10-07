Найкрасивіші спортсменки України: рейтинг OBOZREVATEL – голосування

Українські спортсменки не лише завойовують високі призові місця на світових спортивних майданчиках, а й підкорюють серця вболівальників своєю вродою.

Ми вирішили запустити на сайті голосування, де кожен читач зможе віддати свій голос за найулюбленішу спортсменку.

Новини Дружина українського чемпіона світу вразила мережу своєю зовнішністю

До нашого списку увійшли сім дівчат:

Еліна Світоліна, теніс, 25 років, півфіналістка US Open-2019

Даяна Ястремська, теніс, 19 років, переможниця юніорського Wimbledon-2016

Юлія Левченко, легка атлетика, 21 рік, переможниця молодіжного ЧЄ

Дар'я Білодід, дзюдо, 18 років, наймолодша чемпіонка світу в історії дзюдо

Ольга Харлан, фехтування, 29 років, чемпіонка Олімпіади-2008

Юлія Журавок, біатлон, 24 роки, чемпіонка Європи-2018

Анна Волошина, синхронне плавання, 27 років, дворазова чемпіонка Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома українська спортсменка Наталія Піроженко знялася напівоголеною в окупованому Криму.

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