Найкрасивіша легкоатлетка України "задумалася" про зміну статі

Українка Юлія Левченко, яку неофіційно називають найкрасивішою легкоатлеткою країни, розповіла, які якості цінує в чоловіках.

Однією з головних, на її думку, є розум.

"Мені здається, хлопець повинен бути розумніший за дівчину, щоб їй сподобатися. Потрібно тягнутися один до одного і разом хотіти розвиватися. Почуття гумору - теж однозначно має бути. І наостанок - впевненість. Хлопець повинен бути впевненим, щоб дівчина відчувала себе, як за стіною", - сказала Юлія в блозі на tribuna.com.

Юлія Левченко

Що ж стосується негативних чоловічих якостей, то це, на думку Левченко, нахабство і невихованість.

"Впевненість повинна бути в міру, я ненавиджу самовпевнених. Ті, що підходять і все повинно бути за їхнім планом. Нахабних я теж не люблю, віднесемо в цю ж категорію. Ну і в цілому невиховані - цього не люблять усі", - зазначила 21-річна легкоатлетка.

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Говорячи про тенденції серед багатьох українських спортсменок вибирати собі в супутники іноземців, Юля зазначила:

"Якщо брати до прикладу теніс, я прекрасно розумію Еліну (Світоліну - Ред). Вона весь час в роз'їздах і де ще знайомитися, як не закордоном або на турнірах. І часто буває, що це переростає в стосунки. Мені просто за менталітетом ближчі наші, українці. Я ніколи не хотіла знайти собі когось з іншої країни. Я не з тих, хто закохується тільки в зовнішність. Мені треба поспілкуватися з людиною і дізнатися про неї, щоб співпадали наші цінності. Хоча дурні є і тут, і там" .

Юлія Левченко

Також Юлія Левченко сказала, що б зробила в першу чергу, якби на день стала чоловіком.

"Думала б, як підкотити до дівчат. А взагалі, відповідь банальна, напевно. Більшість дівчат відповість, що пішли б до вбиральні подивитися на нові придбання".

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Юлія Левченко знялася в несподіваній фотосесії

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