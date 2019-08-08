Найкрасивіша легкоатлетка України розповіла про пропозиції знятися голою

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко, що володіє негласним статусом найкрасивішої легкоатлетки України, зізналася, що багато разів отримувала пропозиції знятися оголеною.

"Мені пропонували, неодноразово. Я поки не бачу потреби, а по-друге, я знаю межу. Від гарної еротичної фотографії до вульгарної всього один кадр. Тут грає роль бачення фотографа, стиліста і всієї команди. З тих ідей, що мені пропонували останнім часом, мені жодна не сподобалася. А просто знятися оголеною – багато розуму не треба. Коли мене щось зачепить, я над цим подумаю. У першу чергу, я все-таки спортсменка", – заявила Юля в інтерв'ю Tribuna.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати найкращі знімки дівчини.

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Юлія Левченко Instagram

Нагадаємо, що в минулому році Левченко викликала фурор в Instagram своєю фотосесією. У кадрі ніжна і повітряна киянка розбиває бейсбольною битою піщані дюни.

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