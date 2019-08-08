Найкрасивіша легкоатлетка України розповіла про пропозиції знятися голою

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко, що володіє негласним статусом найкрасивішої легкоатлетки України, зізналася, що багато разів отримувала пропозиції знятися оголеною.
"Мені пропонували, неодноразово. Я поки не бачу потреби, а по-друге, я знаю межу. Від гарної еротичної фотографії до вульгарної всього один кадр. Тут грає роль бачення фотографа, стиліста і всієї команди. З тих ідей, що мені пропонували останнім часом, мені жодна не сподобалася. А просто знятися оголеною – багато розуму не треба. Коли мене щось зачепить, я над цим подумаю. У першу чергу, я все-таки спортсменка", – заявила Юля в інтерв'ю Tribuna.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам згадати найкращі знімки дівчини.
Юлія Левченко
Юлія Левченко
Юлія Левченко
Юлія Левченко
Юлія Левченко
Юлія Левченко
Юлія Левченко
Нагадаємо, що в минулому році Левченко викликала фурор в Instagram своєю фотосесією. У кадрі ніжна і повітряна киянка розбиває бейсбольною битою піщані дюни.
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