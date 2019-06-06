Найкраща біатлоністка планети спалила собі груди і показала фото

Переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону Доротея Вірер, яку вболівальники нагородили титулом найкрасивішої біатлоністки світу, перестаралася з відпочинком під відкритим сонцем.

На своїй сторінці в Instagram 29-річна італійська біатлоністка похвалилася спокусливими фото в купальнику. Фанати спортсменки звернули увагу, що її опуклі принади спалені ультрафіолетом.

У коментарях користувачі пропонують італійці крем для засмаги.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися зовнішністю красуні.

Новини Найкраща біатлоністка планети вразила фігурою в купальнику

Відзначимо, що це не перше фото Доротеї Вірер у купальнику. Перед 5-м етапом торішнього Кубка світу Доротея похвалилася розвагами в басейні.

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