Найкраща біатлоністка планети спалила собі груди і показала фото

Переможниця загального заліку Кубка світу з біатлону Доротея Вірер, яку вболівальники нагородили титулом найкрасивішої біатлоністки світу, перестаралася з відпочинком під відкритим сонцем.
На своїй сторінці в Instagram 29-річна італійська біатлоністка похвалилася спокусливими фото в купальнику. Фанати спортсменки звернули увагу, що її опуклі принади спалені ультрафіолетом.
У коментарях користувачі пропонують італійці крем для засмаги.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися зовнішністю красуні.
Відзначимо, що це не перше фото Доротеї Вірер у купальнику. Перед 5-м етапом торішнього Кубка світу Доротея похвалилася розвагами в басейні.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!