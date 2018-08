На стадіоні замість футболу включили порноканал

У барі на стадіоні "Меморіал Стадіум" у Брістолі, Англія, під час трансляції матчу Кубка ліги з "Кроулі" включили британський канал для дорослих Babestation.

У програмі жінка в нижній білизні запрошувала глядачів для приватного спілкування по телефону або листуванню. Ефір виправили, проте передача порноканалу повернулася після того, як гра поновилася.

Керівництво клубу принесло вибачення за те, що трапилося і пообіцяло провести серйозне розслідування інциденту.

someone got hold of the tv remote for @Official_BRFC 's big screen in the bar and switched it from sky sports news to babestation



i love this club pic.twitter.com/L1E36AJOCs