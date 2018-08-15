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На стадіоні замість футболу включили порноканал

15.7тЧитати новину російською

У барі на стадіоні "Меморіал Стадіум" у Брістолі, Англія, під час трансляції матчу Кубка ліги з "Кроулі" включили британський канал для дорослих Babestation.

У програмі жінка в нижній білизні запрошувала глядачів для приватного спілкування по телефону або листуванню. Ефір виправили, проте передача порноканалу повернулася після того, як гра поновилася.

Керівництво клубу принесло вибачення за те, що трапилося і пообіцяло провести серйозне розслідування інциденту.

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Російська чемпіонка знялася в порно

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярна італійська фітнес-тренер вирішила не зупинятися на заняттях виключно в тренажерному залі і знялася в порно.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Місце
Англія
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Sedakov Timur
Sedakov Timur
Сейчас любой футбол сплошная порнуха с их договорными матчами. Я лично футбол уже лет пять не смотрю просто поговорил со знающими людьми в футболе судьями. Они сказали что правильно делаю что не смотрю - это всё пафос, а не игра. Честные игры были ещё аж при советском союзе. Раньше за договорняк либо растрел либо пожизенное было бы. Сейчас максимум щтраф.
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