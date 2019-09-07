На розігріві у Хабіба буде битися пишногруда красуня - фотофакт

На турнірі Абсолютного бійцівського чемпіона UFC 242 перед головним боєм вечора Хабіб Нурмагомедов - Дастін Пор'є буде битися грузинська спортсменка Ліана Джоджуа.

Дівчинi 24 роки і вона раніше виступала в промоушену рівнем нижче, а в одному з них (Fight Nights) навіть була чемпіонкою. Суперницею Ліани стане канадка Сара Морас.

Джоджуа має всі шанси відмінно дебютувати в кращій компанії світу, адже опонентка йде на рекорд з серії з трьох поразок. У той час, як у Ліани п'ять перемог поспіль.

Але більшість уболівальників стежать за кар'єрою грузинки виключно через її зовнішності. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам обрані фото красуні.

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Ліана Джоджуа Instagram

Раніше Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер російського чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова, заявив, що син набрав 8 кг за добу перед боєм з Дастіном Пор'є.

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