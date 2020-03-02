Москвич Давид Бєров, у якого діагностували коронавірус, виявився футболістом аматорського клубу "Мегамужики" і працівником Російського футбольного союзу (РФС).

Давида Беров (зліва) Instagram Давида Берова

За словами Бєрова, він до цих пір не ознайомився з результатами тестування. "Я до сих пір не отримав протокол, який підтверджує позитивний тест від головного лікаря лікарні. Вона сама на нього чекає, тому я не вірю всьому, що пишуть про мене в інтернеті. Якщо у мене на руках буде цей документ, я його сфотографую і покажу. Я не хочу приховувати ні від кого свої результати хвороби або їх відсутність", – написав росіянин на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Крім того, в мережі з'явилося скандальне відео з Давидом, який побажав "здохнути китайським тварям". Таку реакцію у футболіста викликала ситуація з діагнозом – спочатку йому діагностували коронавірус, але потім сказали, що це було помилкою. Однак, врешті-решт, хворобу підтвердили.

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"Нате, бл**ь, китайські тварі! Подохніть", – сказав крізь сміх Беров в камеру. Відповідне відео було опубліковано Telagram-каналом "Мутко проти".

Відзначимо, що Бєров заразився вірусом у Мілані. Разом з ним були госпіталізовані 24 людини, з якими футболіст контактував.

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