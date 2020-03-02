Головна Новини
2 березня • оновлено в 22:00
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Москвич Давид Бєров, який заразився коронавірусом, виявився футболістом

5.3т
Читати матеріал російською

Москвич Давид Бєров, у якого діагностували коронавірус, виявився футболістом аматорського клубу "Мегамужики" і працівником Російського футбольного союзу (РФС).

Давида Беров (зліва)

Давида Беров (зліва)

Instagram Давида Берова

За словами Бєрова, він до цих пір не ознайомився з результатами тестування. "Я до сих пір не отримав протокол, який підтверджує позитивний тест від головного лікаря лікарні. Вона сама на нього чекає, тому я не вірю всьому, що пишуть про мене в інтернеті. Якщо у мене на руках буде цей документ, я його сфотографую і покажу. Я не хочу приховувати ні від кого свої результати хвороби або їх відсутність", – написав росіянин на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Друзі, всім привіт !! Я дуже втомився від усього того, що говорять про мене в ЗМІ і не тільки, тому хочу сказати, як все було у мене особисто. 1. Мене поклали в загальну палату. Так, там було багато різних людей. Я не знаю, погано це чи добре, заразився я там, в Італії і взагалі заразився. 2. Я контактував лише з кількома членами моєї сім'ї. Всі вони вже на карантині в лікарнях. У них немає і не було жодного симптому хвороби. Їх первинні аналізи показали негативний результат. 3. Те, як відбувається доставка на карантин, викликає великі питання. Моїм рідним спочатку дзвонили і говорили, що візьмуть аналізи на дому. Приїжджали, говорили, що у мене позитивна реакція (хоча це неправда, такої інформації не було), змушували з поліцією проїхати до інфекційної лікарні і закривали в палаті. При цьому чітко було видно конфлікт між співробітниками Росспоживнагляду і лікарями лікарні. Лікарі не сміють приймати рішень, які йдуть врозріз зі спущеними сверзху Росспоживнаглядом нормативами. 4. Умови в лікарні хороші. Персонал - ідеальний. Дуже співчуваючий. 5. Відео, в якому я показую факи і говорю не дуже нормальні слова про китайців. Я б, звичайно, не хотів, щоб воно потрапило в мережу, але воно потрапило, що тут скажеш. Я говорю тупі речі, нерозумно жартую. Прошу вибачення у всіх, кого зачепив. Я це зробив в пориві радості від негативного результату другого тесту 6. Я не футболіст і не футбольний тренер) я просто граю в кращому аматорському футбольному клубі на Русі # Мегамужікі⚽️ Я до сих пір не отримав протокол підтверджує позитивний тест від головного лікаря лікарні! Вона сама його чекає, тому я не вірю всьому, що пишуть про мене в інтернеті! Якщо у мене на руках буде цей документ, я його сфотографую і покажу! Я не хочу приховувати ні від кого свої результати хвороби або їх відсутність. Дуже неприємно отримувати слова загрози в різних паблік, соц. мережах і тд. Упевнений, будь-якого з вас, опинившись в такій ситуації було б неприємно. Спасибі.

Публікація від davidberov (@davidberov)

Крім того, в мережі з'явилося скандальне відео з Давидом, який побажав "здохнути китайським тварям". Таку реакцію у футболіста викликала ситуація з діагнозом – спочатку йому діагностували коронавірус, але потім сказали, що це було помилкою. Однак, врешті-решт, хворобу підтвердили.

Увага! Відео містить ненормативну лексику! 18+

"Нате, бл**ь, китайські тварі! Подохніть", – сказав крізь сміх Беров в камеру. Відповідне відео було опубліковано Telagram-каналом "Мутко проти".

Відзначимо, що Бєров заразився вірусом у Мілані. Разом з ним були госпіталізовані 24 людини, з якими футболіст контактував.

Карта поширення коронавируса в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я України дали поради про те, як можна захиститися від коронавируса.

Крім того, стало відомо, як перевіритися на наявність в організмі хвороби.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
14
12
Смішно
1
Цікаво
6
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Анастасия Потапова
VS
Джулия Гатто-Монтиконе
Победа Анастасии Потаповой с форой в -4,0 гейма
1.87 Сделать ставку
Лорен Дэвис
VS
Надя Подороска
Победа Нади Подороски с форой в +2,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Барбара Хаас
VS
Ирина Фалькони
Победа Барбары Хаас с форой в +3,0 гейма
1.90 Сделать ставку
Шелби Роджерс
VS
Николь Гиббс
Победа Шелби Роджерс с форой в -3,0 гейма
1.88 Сделать ставку
Анна Калинская
VS
Усуэ Арконада
Победа Анны Калинской с форой в -1,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Катарина Завацкая
VS
Франческа Ди Лоренцо
Победа Франчески Ди Лоренцо с форой в -0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Динамо
VS
Колос
Тотал меньше 3-х голов
2.08 Сделать ставку
Саарбрюккен
VS
Фортуна
Тотал меньше 2,5 гола
2.08 Сделать ставку
Перуджа
VS
Беневенто
Тотал меньше 2,5 гола
1.66 Сделать ставку
Ливорно
VS
Фрозиноне
Тотал меньше 2,5 гола
1.61 Сделать ставку