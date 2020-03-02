Москвич Давид Бєров, у якого діагностували коронавірус, виявився футболістом аматорського клубу "Мегамужики" і працівником Російського футбольного союзу (РФС).
Давида Беров (зліва)
Instagram Давида Берова
За словами Бєрова, він до цих пір не ознайомився з результатами тестування. "Я до сих пір не отримав протокол, який підтверджує позитивний тест від головного лікаря лікарні. Вона сама на нього чекає, тому я не вірю всьому, що пишуть про мене в інтернеті. Якщо у мене на руках буде цей документ, я його сфотографую і покажу. Я не хочу приховувати ні від кого свої результати хвороби або їх відсутність", – написав росіянин на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Друзі, всім привіт !! Я дуже втомився від усього того, що говорять про мене в ЗМІ і не тільки, тому хочу сказати, як все було у мене особисто. 1. Мене поклали в загальну палату. Так, там було багато різних людей. Я не знаю, погано це чи добре, заразився я там, в Італії і взагалі заразився. 2. Я контактував лише з кількома членами моєї сім'ї. Всі вони вже на карантині в лікарнях. У них немає і не було жодного симптому хвороби. Їх первинні аналізи показали негативний результат. 3. Те, як відбувається доставка на карантин, викликає великі питання. Моїм рідним спочатку дзвонили і говорили, що візьмуть аналізи на дому. Приїжджали, говорили, що у мене позитивна реакція (хоча це неправда, такої інформації не було), змушували з поліцією проїхати до інфекційної лікарні і закривали в палаті. При цьому чітко було видно конфлікт між співробітниками Росспоживнагляду і лікарями лікарні. Лікарі не сміють приймати рішень, які йдуть врозріз зі спущеними сверзху Росспоживнаглядом нормативами. 4. Умови в лікарні хороші. Персонал - ідеальний. Дуже співчуваючий. 5. Відео, в якому я показую факи і говорю не дуже нормальні слова про китайців. Я б, звичайно, не хотів, щоб воно потрапило в мережу, але воно потрапило, що тут скажеш. Я говорю тупі речі, нерозумно жартую. Прошу вибачення у всіх, кого зачепив. Я це зробив в пориві радості від негативного результату другого тесту 6. Я не футболіст і не футбольний тренер) я просто граю в кращому аматорському футбольному клубі на Русі # Мегамужікі⚽️ Я до сих пір не отримав протокол підтверджує позитивний тест від головного лікаря лікарні! Вона сама його чекає, тому я не вірю всьому, що пишуть про мене в інтернеті! Якщо у мене на руках буде цей документ, я його сфотографую і покажу! Я не хочу приховувати ні від кого свої результати хвороби або їх відсутність. Дуже неприємно отримувати слова загрози в різних паблік, соц. мережах і тд. Упевнений, будь-якого з вас, опинившись в такій ситуації було б неприємно. Спасибі.
Крім того, в мережі з'явилося скандальне відео з Давидом, який побажав "здохнути китайським тварям". Таку реакцію у футболіста викликала ситуація з діагнозом – спочатку йому діагностували коронавірус, але потім сказали, що це було помилкою. Однак, врешті-решт, хворобу підтвердили.
Увага! Відео містить ненормативну лексику! 18+
"Нате, бл**ь, китайські тварі! Подохніть", – сказав крізь сміх Беров в камеру. Відповідне відео було опубліковано Telagram-каналом "Мутко проти".
Відзначимо, що Бєров заразився вірусом у Мілані. Разом з ним були госпіталізовані 24 людини, з якими футболіст контактував.
Карта поширення коронавируса в світі:
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Міністерстві охорони здоров'я України дали поради про те, як можна захиститися від коронавируса.
Крім того, стало відомо, як перевіритися на наявність в організмі хвороби.
Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".