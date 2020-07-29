Молода дружина Реброва показала ідеальне тіло в бікіні

Дружина головного тренера угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва зачарувала Instagram знімком зі свого відпочинку в турецькому Белеку.

Анна виклала фотографію в розкішному бікіні і справила справжній фурор серед шанувальників своєю стрункою фігурою. У коментарях користувачі назвали тіло дівчини ідеальним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Аня порадувала передплатників в Instagram знімком в купальнику зі свого торішнього відпочинку.

Анна Реброва в купальнику Instagram Анни Ребрової

Анна Реброва в леопардовому бікіні Instagram Анни Ребрової

Анна Реброва з квітами Instagram Анни Ребрової

Анна Реброва на курорті Instagram Анни Ребрової

Анна Ребровас подругою Instagram Анни Ребрової

Анна Реброва в шортах і сорочці Instagram Анни Ребрової

Коментарі під фото Instagram Анни Ребрової

Коментарі під фото Instagram Анни Ребрової

Коментарі під фото Instagram Анни Ребрової

Вперше про роман Сергія і Анни заговорили в 2015 році, коли журналісти зняли їх в одному з торгових центрів Києва. 25 січня в молодій сім'ї Реброва сталося поповнення. Після цього екс-наставник "Динамо" і його новоспечена дружина переїхали в елітну новобудову в центрі столиці.

Перша дружина динамівця п'ять років тому, будучи за кермом позашляховика, потрапила в аварію під Києвом. Тоді загинула вагітна дівчина і постраждав її чоловік в машині, в яку врізався джип Людмили Ребрової. З тих пір Людмила з сином Дмитром живе в Лондоні. Якщо вірити соцмережах, вона працює в банківській сфері, а Діма займається футболом.