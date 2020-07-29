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Молода дружина Реброва показала ідеальне тіло в бікіні

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Роздягальня
3,3 т.
Анна Реброва

Анна Реброва вразила своїм тілом.

Дружина головного тренера угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва зачарувала Instagram знімком зі свого відпочинку в турецькому Белеку.

Анна виклала фотографію в розкішному бікіні і справила справжній фурор серед шанувальників своєю стрункою фігурою. У коментарях користувачі назвали тіло дівчини ідеальним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні Аня порадувала передплатників в Instagram знімком в купальнику зі свого торішнього відпочинку.

Анна Реброва в купальнику

Анна Реброва в купальнику Instagram Анни Ребрової

Анна Реброва в леопардовому бікіні

Анна Реброва в леопардовому бікіні Instagram Анни Ребрової

Анна Реброва з квітами

Анна Реброва з квітами Instagram Анни Ребрової

Анна Реброва на курорті

Анна Реброва на курорті Instagram Анни Ребрової

Анна Ребровас подругою

Анна Ребровас подругою Instagram Анни Ребрової

Анна Реброва в шортах і сорочці

Анна Реброва в шортах і сорочці Instagram Анни Ребрової

Коментарі під фото

Коментарі під фото Instagram Анни Ребрової

Коментарі під фото

Коментарі під фото Instagram Анни Ребрової

Коментарі під фото

Коментарі під фото Instagram Анни Ребрової

Вперше про роман Сергія і Анни заговорили в 2015 році, коли журналісти зняли їх в одному з торгових центрів Києва. 25 січня в молодій сім'ї Реброва сталося поповнення. Після цього екс-наставник "Динамо" і його новоспечена дружина переїхали в елітну новобудову в центрі столиці.

Перша дружина динамівця п'ять років тому, будучи за кермом позашляховика, потрапила в аварію під Києвом. Тоді загинула вагітна дівчина і постраждав її чоловік в машині, в яку врізався джип Людмили Ребрової. З тих пір Людмила з сином Дмитром живе в Лондоні. Якщо вірити соцмережах, вона працює в банківській сфері, а Діма займається футболом.

Сергій Ребров
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