Молода дружина Реброва похвалилася ідеальною фігурою у спокусливому бікіні

Дружина головного тренера угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва під час карантину порадувала пiдписникiв в Instagram архівним знімком зі свого відпочинку.

Анна виклала фотографію в розкішному купальнику і викликала справжній фурор стрункою фігурою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні дружина Реброва роздяглася на відпочинку і показала фото, вразивши мережу формами.

Вперше про роман Сергія й Анни заговорили в 2015 році, коли журналісти зняли їх в одному з торгових центрів Києва. 25 січня в молодій сім'ї Реброва сталося поповнення. Після цього екснаставник "Динамо" і його новоспечена дружина переїхали в елітну новобудову в центрі столиці.

Перша дружина динамівця п'ять років тому, будучи за кермом позашляховика, потрапила в аварію під Києвом. Тоді загинула вагітна дівчина і постраждав її чоловік у машині, в яку врізався джип Людмили Ребрової. Відтоді Людмила з сином Дмитром живе в Лондоні. Якщо вірити соцмережам, вона працює в банківській сфері, а Діма займається футболом.

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