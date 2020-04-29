Молода дружина Реброва похвалилася ідеальною фігурою у спокусливому бікіні

Дружина головного тренера угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва під час карантину порадувала пiдписникiв в Instagram архівним знімком зі свого відпочинку.
Анна виклала фотографію в розкішному купальнику і викликала справжній фурор стрункою фігурою.
Енергетичні центри (чакри) визначають шлях, по якому повинен пройти кожна людина, щоб реалізувати свій максимальний потенціал. 💫 Кореневий центр (Муладхара) - це фундамент, базовий рівень, на якому кожна людина поглинений досягненнями особистої безпеки (їжа, житло і т.д.) 💫 Місце: підстава хребта. 💫Органи: ноги, вени, кишечник, імунна / кісткова системи. 💫 Відповідає за стабільність, упевненість в завтрашньому дні, заземлення, вміння виживати, хоробрість, силу, доверіе.❗️Как дізнатися, що цей центр вимагає вашої уваги? Коли ви відчуваєте сильні страхи: страх смерті, страх завтрашнього дня, страх невдачі, страх, а що скажуть, страх виділятися, страх бути собою. Сюди так само ставляться гнів, часті стреси і "зриви", часті травми і удари, жадібність, накопичення, егоїзм, ожиріння або навпаки занадто маленький вага, смуток, апатія, песимізм. ❤️Гармонізація кореневого центру: 👌🏻контакт з енергією Землі, спілкування з природою, ходити босоніж по траві, 👌🏻занятія йогою, спортом, особливо на свіжому повітрі 👌🏻звуковие медитації, 👌🏻налажіваніе зв'язку з батьками, 👌🏻любие фізичні дії ( прибирання, прання, похід в магазин), 👌🏻асани для кореневої чакри (поза гори, позиція воїна, поза стільця), 👌🏻 червоний колір в одязі. Дівчатка, милі, далі сексуальний центр, ще цікавіше) Кого надихає ця тема і хочете продовження ставте ❤️
Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні дружина Реброва роздяглася на відпочинку і показала фото, вразивши мережу формами.
Вперше про роман Сергія й Анни заговорили в 2015 році, коли журналісти зняли їх в одному з торгових центрів Києва. 25 січня в молодій сім'ї Реброва сталося поповнення. Після цього екснаставник "Динамо" і його новоспечена дружина переїхали в елітну новобудову в центрі столиці.
Перша дружина динамівця п'ять років тому, будучи за кермом позашляховика, потрапила в аварію під Києвом. Тоді загинула вагітна дівчина і постраждав її чоловік у машині, в яку врізався джип Людмили Ребрової. Відтоді Людмила з сином Дмитром живе в Лондоні. Якщо вірити соцмережам, вона працює в банківській сфері, а Діма займається футболом.
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