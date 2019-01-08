Модель Playboy зробила інтимний вчинок заради Мессі — опубліковане відео

Бразильська фотомодель Сьюзі Кортес набила татуювання з ім'ям лідера "Барселони" Ліонеля Мессі над лівою сідницею.

"Барса" в тілі і в душі! Впевнена, що кращий футболіст в історії виграє "Золотий м'яч" і нагороду найкращому гравцеві року ФІФА вшосте. Я передбачаю це свято татуюванням із ім'ям Мессі, його десятим номером і емблемою "Барселони", яка в цьому році відсвяткує 120-річний ювілей, і яку я так люблю ", – написала Сьюзі в Instagram.

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Як доказ Сьюзі опублікувала відео інтимної процедури.

OBOZREVATEL пропонує читачам насолодитися й іншими знімками красуні.

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Сьюзі Кортес Instagram

Нагадаємо, що під час ЧС-2018 із футболу володарка титулу "Найкрасивіші сідниці Бразилії" сфотографувалася із вовком Забивакою, який був намальований на її оголеному тілі.

Раніше красуня відверто привітала шанувальників із Новим роком, а пізніше роздяглася на честь перемоги улюбленого клубу.