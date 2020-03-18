Модель PlayBoy одягла на обличчя труси, щоб захиститися від коронавiрусу в тренажерному залі

Знаменита американська модель Кейлай Свенсон, більше відома під псевдонімом Вікінг Барбі, просто розірвала Instagram фото з порадою, що треба робити, щоб не підхопити коронавірус в тренажерцi.

34-річна фітоняшка, яка двічі з'являлася на обкладинці PlyaBoy, одягла собі на обличчя труси, перетворивши їх на своєрідну медичну маску.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити "винахідливість" дівчини, а також помилуватися її фотографіями.

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Вікінг Барбі @ viking.barbie

Як повідомляв OBOZREVATEL, відома шведська фітнес-модель Фріда Паульсен Стерн викликала бурхливе захоплення у фанатів, почавши публікувати свої відверті знімки в Instagram.

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