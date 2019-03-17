"Мистецтво розслаблення": Світоліна похвалилася роздягненим фото в обнімку з Монфісом

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна показала, як відпочиває після важкого турніру в США. Спортсменка виклала знімок з бортика басейну в обнімку з Гаелем Монфісом.

"Щастя - це мистецтво розслаблення", - підписала знімок перша ракетка України.

Засмагла і задоволена Еліна, яке проводить вільний від тенісу час разом зі своїм бойфрендом, викликала бурхливе обговорення в коментарях. Користувачі мережі захоплюються зовнішнім виглядом спортсменки, відображеної на фотографії в спокусливому купальнику.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що четверо поліцейських увірвалися в номер Світоліной, наставивши на неї зброю. Інцидент стався під час участі нашої спортсменки в супертурнірі в американському Індіан-Уеллсі. Пізніше була названа причина інциденту.

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