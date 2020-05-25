Міністр спорту Румунії Іонуц Строе осоромився, вийшовши в прямий ефір в трусах

Михайло Морозов роздягальня 12:43, 25.05.2020

Міністр молоді та спорту Румунії Іонуц Строе потрапив у неприємну ситуацію, коли давав інтерв'ю місцевому телеканалу і не втримав камеру, яка показала, що він сидить без штанів.

Під час прямого включення з дому міністр був одягнений в сорочку і боксерські труси. Це стало видно після того, як його телефон почав падати зі столу. Відео інциденту було опубліковано в Twitter. Особливу увагу варто звернути й на реакцію телеведучого на каналі Pro X, який не приховував свого подиву.

Телеведучий дуже здивувався, побачивши міністра в трусах

Пізніше Строе зробив селфі в сорочці і коротких шортах і написав, що по неділях він носить "спортивний одяг" навіть на інтерв'ю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гола журналістка Алексія Рівас потрапила в прямий ефір і влаштувала підставу коханцеві.

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