Мілевський зізнався про секс із Канделакі: спортивні підсумки 29 липня

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський зізнався, що у нього був роман із продюсером російського каналу "Матч ТВ" Тіною Канделакі, а українець Сергій Богачук здобув ефектну перемогу нокаутом.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 29 липня.

Крім того, українці попрощалися зі знаменитим українським легкоатлетом Романом Вірастюком, який помер 27 липня. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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