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Мілевський загуляв з новою красунею і похвалився відео

7.4тЧитати матеріал російською

Екс-футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський посилено готується до новорічних свят, "тренуючись" в ресторанах Білорусі.

Колишній гравець збірної України виставив на своїй сторінці в Instagram відео, на якому разом з місцевою красунею Валерією тусить під музику групи "Інь-Янь".

У коментарях фоловери спортсмена по різному поставилися до такої поведінки футболіста. Одні пораділи за Артема, а інші порадили йому схаменуться.

OBOZREVATEL пропонує подивитися, як це було, а також помилуватися кращими знімками нової дівчини гравця.

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

Валерія, подруга Мілевського

Валерія, подруга Мілевського

Instagram

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Мілевський відірвався із пишногрудою подругою: фото красуні

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст київського "Динамо" Денис Бойко прокоментував чутки про конфлікт з екс-гравцем столичного клубу Артемом Мілевським. Воротар віце-чемпіона України різко висловився про колишнього одноклубника.

Особа
Артем Мілевський
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