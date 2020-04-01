Мілевський відверто розповів про секс за гроші і стриптиз

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський заявив, що у нього давно не було сексу з дівчатами за гроші.

В інтерв'ю YouTube-каналу ТРЕНДЕЦ нині гравець "Динамо" (Брест) згадав про свою бурхливу молодість і походи до стриптиз-клубыв.

"Дивишся стриптиз, дивишся, як люди танцюють. І за стаканчиком з кимось це обговорюєш. Є такі клуби, звідки дівчат можна забирати додому за гроші. А є такі, де дівчата просто танцюють і нікуди не їздять з тобою. Секс за гроші ? Я вже сто років цим не займався, тому навіть не можу зараз сказати щось з цього приводу. Але, по-моєму, це до сих пір процвітає, наскільки я чув", – заявив Мілевський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Мілевський відзначився ідеальним переможним голом у матчі чемпіонату Білорусі.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!