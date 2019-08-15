Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Мілевський розповів, скільки максимально заплатив за секс

593 Читати матеріал російською

Ексфутболіст збірної України Артем Мілевський зізнався, яку максимальну суму залишав повії.

"Зараз згадаю: тисчонку доларів. Були по 500, були по 700, були по 1000. За тисячу там приїжджає мало не з обкладинки MAXIM, а за 500 - ну так, середнячок. Зараз, може, цінник зріс - я не знаю. Дорого, але за задоволення треба платити. Не хочеш - не плати", - сказав Мілевський в ефірі Youtube-каналу" ОТДУШІВДУШУ".

Новини
Секс з Мілевським: Канделакі заявила, що "не готова імітувати" і викликала переполох в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський розповів, з якою партнеркою у нього був найяскравіший секс.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
Артем Мілевський
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...