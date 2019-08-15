Мілевський розповів, скільки максимально заплатив за секс

Ексфутболіст збірної України Артем Мілевський зізнався, яку максимальну суму залишав повії.

"Зараз згадаю: тисчонку доларів. Були по 500, були по 700, були по 1000. За тисячу там приїжджає мало не з обкладинки MAXIM, а за 500 - ну так, середнячок. Зараз, може, цінник зріс - я не знаю. Дорого, але за задоволення треба платити. Не хочеш - не плати", - сказав Мілевський в ефірі Youtube-каналу" ОТДУШІВДУШУ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський розповів, з якою партнеркою у нього був найяскравіший секс.

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