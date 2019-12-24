Головна Новини
25 грудня • оновлено в 00:01
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Мілевський похвалився гарячим фото з подругою

373
Читати матеріал російською

Ексфорвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський проводить відпустку разом зі своєю подругою Валерією в Індонезії.

Футболіст, який виграв разом з "Динамо" (Брест) чемпіонат Білорусі-2019, похвалився гарячим фото з дівчиною.

Валерія

Валерія

instagram.com/valeria_0001

Валерія

Валерія

instagram.com/valeria_0001

Валерія

Валерія

instagram.com/valeria_0001

Валерія

Валерія

instagram.com/valeria_0001

Валерія

Валерія

instagram.com/valeria_0001

Валерія

Валерія

instagram.com/valeria_0001

Валерія

Валерія

instagram.com/valeria_0001

Валерія

Валерія

instagram.com/valeria_0001

Новини
Мілевський вперше показав нову дівчину

Як повідомляв OBOZREVATEL, пара знаходиться у відносинах з кінця 2018 року, але рідко з'являлася разом на публіці. Влітку 2019 року з'явилися чутки про швидке одруження Мілевського.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Особа
Артем Мілевський
Місце
Індонезія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги