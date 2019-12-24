Мілевський похвалився гарячим фото з подругою

Ексфорвард київського "Динамо" і збірної України Артем Мілевський проводить відпустку разом зі своєю подругою Валерією в Індонезії.

Футболіст, який виграв разом з "Динамо" (Брест) чемпіонат Білорусі-2019, похвалився гарячим фото з дівчиною.

Валерія instagram.com/valeria_0001

Валерія instagram.com/valeria_0001

Валерія instagram.com/valeria_0001

Валерія instagram.com/valeria_0001

Валерія instagram.com/valeria_0001

Валерія instagram.com/valeria_0001

Валерія instagram.com/valeria_0001

Валерія instagram.com/valeria_0001

Новини Мілевський вперше показав нову дівчину

Як повідомляв OBOZREVATEL, пара знаходиться у відносинах з кінця 2018 року, але рідко з'являлася разом на публіці. Влітку 2019 року з'явилися чутки про швидке одруження Мілевського.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!