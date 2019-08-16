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"Масочки, наручники": футболіст, який був одружений на Бузовій, розповів про експерименти в сексі

1.5т Читати матеріал російською

Колишній футболіст збірної Росії Дмитро Тарасов розповів, що разом з дружиною Анастасією вдається до фетишів у сексі.

За словами ексчоловіка Ольги Бузової, він "може бути" бував у свінгер-клубі.

"Пристрасті і фетиші – це кайф та інтерес. У нас в будинку є червона кімната. Якщо чесно, мене Настя просто вб'є за те, що я це розповідаю. Але там класичні речі, нічого такого вже збоченого. Різні масочки, щоб очі закривали. що в цьому такого? Наручники завжди вітаються, звичайно. Для мене або для неї? За настроєм, але поки що на мене не одягали. Свінгер-клуб? Ні, не пішов би. Був би один – може бути, і пішов би. А може бути, і був навіть", – цитує Тарасова "Євроспорт".

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Дмитро та Анастасія Тарасови

Дмитро та Анастасія Тарасови

Instagram Дмитра Тарасова

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст київського "Динамо" Артем Мілевський назвав максимальну суму, яку платив дівчатам за секс. Він також зізнався у романі з продюсером каналу "Матч ТВ" Тіною Канделакі.

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Особи
Ольга Бузова Дмитро Тарасов
Тег
збірна Росії з футболу
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