Марія Шарапова в короткому топіку показала, як виглядає на карантині

Експерша ракетка світу Марія Шарапова продемонструвала, як вона виглядає в умовах самоізоляції.

Знаменита російська тенісистка виклала фото і відео, на яких в короткому топіку демонструє накачаний прес і стрункі ноги, подорожуючи по пустельних дорогах Каліфорнії.

"Моя подорож. Крок перший: спортивна ходьба", - підписала Шарапова знімок, опублікований в Instagram.

Пізніше спортсменка виклала ролик в якому відображена на вершині пагорба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шарапова опублікувала свій номер телефону і запропонувала уболівальникам писати їй смс.