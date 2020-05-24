Марія Шарапова в короткому топіку показала, як виглядає на карантині

Експерша ракетка світу Марія Шарапова продемонструвала, як вона виглядає в умовах самоізоляції.
Знаменита російська тенісистка виклала фото і відео, на яких в короткому топіку демонструє накачаний прес і стрункі ноги, подорожуючи по пустельних дорогах Каліфорнії.
"Моя подорож. Крок перший: спортивна ходьба", - підписала Шарапова знімок, опублікований в Instagram.
Пізніше спортсменка виклала ролик в якому відображена на вершині пагорба.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шарапова опублікувала свій номер телефону і запропонувала уболівальникам писати їй смс.
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