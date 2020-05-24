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24 травня • оновлено в 21:10
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Марія Шарапова в короткому топіку показала, як виглядає на карантині

2.9т
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Експерша ракетка світу Марія Шарапова продемонструвала, як вона виглядає в умовах самоізоляції.

Знаменита російська тенісистка виклала фото і відео, на яких в короткому топіку демонструє накачаний прес і стрункі ноги, подорожуючи по пустельних дорогах Каліфорнії.

"Моя подорож. Крок перший: спортивна ходьба", - підписала Шарапова знімок, опублікований в Instagram.

Road trip🚗. Step 1: Hike💨☀️📍

Публікація від Maria Sharapova (@mariasharapova)

Пізніше спортсменка виклала ролик в якому відображена на вершині пагорба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шарапова опублікувала свій номер телефону і запропонувала уболівальникам писати їй смс.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Марія Шарапова
Місце
США
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Спорт роздягальня

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