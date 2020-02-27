Марина Бех знялася у відвертій фотосесії, відкривши груди

Прославлена українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук викликала справжній фурор в Instagram, знявшись у спокусливiй веснянiй фотосесії.

Фотографиня Оксана Гаєва відобразила Марину усміхненою в рожевому бюстгальтері, що дає натяк на розкішні груди спортсменки.

"Я вже чекаю весну. А ви?" – підписала кадр 24-річна уродженка Хмельниччини. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися цими та іншими знімками нашої стрибунки в довжину.

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Марина Бех-Романчук @marynabekh

Як повідомляв OBOZREVATEL, у травні минулого року Марина посіла друге місце на етапі знаменитої "Діамантової ліги", який пройшов у Досі, Катар.

До цього Бех-Романчук на початку жовтня завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Восени минулого року Марина виклала провокаційний знімок, де головний акцент зроблений на її значному бюсті.

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