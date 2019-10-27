Дружина лідера "Шахтаря" і збірної України з футболу Тараса Степаненка викликала справжній фурор серед своїх передплатників в Instagram.

27-річна Маргарита Степаненко похвалилася своїм відпочинком на березі Середземного моря. На знімках дівчина в крихітному бікіні, намазана маслом від засмаги, ніжиться на пляжі під Антальї.

Шанувальники Маргарити не змогли стримати емоцій, коментуючи таку красу.

Відзначимо, що пара в шлюбі з 2013 року. Виховують трьох синів - 6-річного Ярослава, чотирирічного Святослава і дворічного Мирона.

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Новини Розкішна дружина футболіста збірної України похвалилася жаркими фото з Мальдів

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина українського футболіста турецького "Різеспор" Миколи Морозюка вирішила показати свою шикарну фігуру. Ірина Морозюк опублікувала відверту фотографію в Instagram.

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