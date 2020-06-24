Марадона стягнув з себе труси під час танцю

Михайло Морозов Роздягальня 16:13, 24.06.2020

Легендарний аргентинський футболіст, а нині головний тренер клубу "Хімнасія і Есгріма" Дієго Марадона відзначився незвичайною витівкою, відпочиваючи в компанії друзів.

Користувач Twitter Gustavo Fretes GEF опублікував відео, на якому екснападник танцює з жінкою. У якийсь момент Марадона вирішив додати фарб в їхній міні-виступ, знявши з себе труси і оголивши сідниці, що викликало велике здивування у людей, що знаходилися поруч.

Аргентинець є чемпіоном світу 1986 року та віцечемпіоном 1990 року. За збірну він провів 91 матч, забивши 34 голи. Марадона починав кар'єру гравця в "Архентінос Хуніорс", після чого виступав за "Боку Хуніорс", "Барселону", "Наполі", "Севілью" та "Ньюеллс Олд Бойз".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аргентинця зловили за вживанням невідомої речовини прямо під час матчу його "Хімнасії" в аргентинській Суперлізі.

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